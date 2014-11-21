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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 16:55 BJT

台湾新债：中信银发行7.43亿美元金融债，30年零息债IRR为4.50%

路透台北11月21日 - 台湾中信金控 旗下中国信托商业银行周五公告，发行总额7.43亿美元的无担保主顺位金融债。

本次发行共分为甲、乙两券，甲券为30年期零息债，内部报酬率(IRR)为年利率4.50%；乙券为22年期零息债，内部报酬率为年利率4.16%。

公告亦指出，两券均附发行人赎回权，资金用途为放款业务及充实中长期流动性。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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