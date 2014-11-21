瑞郎汇率：瑞郎兑欧元跌至九日低点，市场传言央行干预

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
“过去几天的汇价走势让我们认为，瑞士央行可能已经开始买入欧元/瑞郎，以守卫1.20水准。”瑞银分析师Beat Siegenthaler说道。
“下周一发布的一周活期存款数据，应能给市场提供第一份参考资料，以判断上述揣测是否真实以及央行干预规模有多大。”
瑞郎本周触及26个月高点。瑞士将于11月30日就黄金储备举行公投，瑞士央行称如果公投通过，将限制其施行货币政策的能力。（完）
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦/高琦 审校 张涛/蔡美珍)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。