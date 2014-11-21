瑞郎汇率：瑞郎兑欧元跌至九日低点，市场传言央行干预

“过去几天的汇价走势让我们认为，瑞士央行可能已经开始买入欧元/瑞郎，以守卫1.20水准。”瑞银分析师Beat Siegenthaler说道。

“下周一发布的一周活期存款数据，应能给市场提供第一份参考资料，以判断上述揣测是否真实以及央行干预规模有多大。”

瑞郎本周触及26个月高点。瑞士将于11月30日就黄金储备举行公投，瑞士央行称如果公投通过，将限制其施行货币政策的能力。（完）

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