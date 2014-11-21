版本:
中国
市场报道 | 2014年 11月 21日 星期五 17:15 BJT

欧洲汇市：英镑走低，反欧盟党派UKIP赢得第二个议会席位

英镑兑美元下跌0.33%，至1.5653美元，英镑兑欧元略涨至0.7978英镑。

“选举结果基本上在预料之中，”澳洲国民银行(NAB)驻伦敦现汇交易员Graham Davidson称。

“但政治情势是英镑的一大不利因素，随着进入明年的大选年，该因素将越来越不利。”

RBC财富管理的投资组合策略师George King在本周路透投资峰会上称，明年大选可能导致英国退出欧盟，投资者应为这种可能性作好准备。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价

(编译/审校 张涛/于春红/蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐