欧洲汇市：英镑走低，反欧盟党派UKIP赢得第二个议会席位

英镑兑美元下跌0.33%，至1.5653美元，英镑兑欧元略涨至0.7978英镑。

“选举结果基本上在预料之中，”澳洲国民银行(NAB)驻伦敦现汇交易员Graham Davidson称。

“但政治情势是英镑的一大不利因素，随着进入明年的大选年，该因素将越来越不利。”