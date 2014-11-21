《中国债市每日综述》资金面午后趋缓现券转强，央行表态安抚人心

* 紧绷资金面午后缓和，大行出钱力度加大

* 国债期货反弹引领，现券收益率及IRS冲高回落

* 央行稳定流动性表态安抚人心

* 政策支持托底，下周IPO考验料安然度过

路透上海11月21日 - 中国银行间市场紧绷的资金面周五午后渐缓，因部分大行出钱力度明显加大。而现券中午在国债期货企稳反弹的带动下，走势也逐步转强，IRS（利率互换）亦呈现冲高回落；临近尾盘时央行关于将稳定流动性的表态，进一步安抚了市场情绪。

交易员并指出，下周密集新股IPO将登场，资金面还将面临一定压力，但有央行的政策支持托底，流动性再现异常波动的可能性不大，现券收益率也有继续小幅走低的空间。

“央妈（央行）不是发微博了嘛，情绪好多了，其实中午就开始有点买盘，因为国债期货先涨了，”上海一券商交易员称。

她并谈到，下周二还将有600亿元人民币的国库现金定存招标，投放量虽然不多，但其政策信号意义很明确。

面对近日中国银行间市场资金面再度吃紧，中国央行周五下午及时喊话安抚市场，称目前中国银行体系流动性总体充裕，需要时将通过多种货币政策工具及时提供流动性支持。

国债期货早盘探底后逐波回升，中金所五年期国债期货主力合约TF1503 今日收报96.830元，较上日结算价涨0.268元，或0.28%，成交量再度放大至14,546手，创逾14个月来新高。

华东一银行交易员表示，早盘现券收益率一度升幅不小，但随后就不断缩窄涨幅，午后则由升转跌，而随着央行出来安抚人心，原本紧张的市场心态将逐步平复。

财政部今日公告称，将于下周二(25日)进行今年第10期中央国库现金管理商业银行定期存款招标，操作量600亿元人民币，期限三个月。

此外财政部上午招标发行的260亿元50年期固息国债，中标利率为4.24%，低于此前市场预测均值4.32%；投标倍数为1.62倍。但因长期国债交易活跃度差，对二级市场基本没有影响。

现券方面，剩余期限约9.17年的固息国开债140205券最新报价收益率 在4.0850%/4.0650%，上日尾盘为4.13%/4.08%。

**大行返场，流动性渐缓**

银行间资金市场周五回购利率 多涨幅较大。交易员表示，在国库现金到期的对冲下，央行公开市场本周小幅净投放对资金面驰援极其有限，全天大部分时间场内14天以内期限品种仍旧供不应求，加点拆借机构不在少数；不过午后随着部分大行出钱规模增加，流动性明显趋缓。

华东一银行交易员称，“(下午)3点左右，邮储和工行出大量（资金），后面一些小行零零碎碎的也开始出了，大家差不多都能平（头寸缺口）了。”

上海一银行交易员则谈到，大行开始出钱，央行也再度向市场传递宽松信号，预计下周资金面虽仍有一些小波动，但安然度过此次考验的问题不大。

而周四因资金紧张午后愈演愈烈，收盘前仍有一些机构未能补上资金缺口，银行间市场前台交易系统被迫两度延时交易共半小时，至17:00才结束交易。

“感觉是市场之前过于乐观了，然后有机构在大量的错配做杠杆，一下子紧起来，效应就放大了 ,”华东另一银行交易员则表示，新股申购是资金紧的导因，杠杆放大是主因。

中国A股IPO重启后第六批新股申购将于下周一(24日)开始，共计11只新股发行。国泰君安证券报告预计，本轮沪深新股的申购资金总量将达9,772亿元，较上月略增，冻结资金高峰期在下周二（25日），当日冻结资金量约9,150亿元。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为8,576.10亿元，较上日的10,376.30亿元缩量近两成；其中，隔夜品种成交6,544.87亿元，上日为7,124.06亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6858 2.6299 +5.59 6,544.87

七天 3.6553 3.2814 +37.39 1,294.93

14天 4.4547 3.7597 +69.50 201.53

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.9200 1.3900 +153.00 --

七天 6.1000 5.8350 +26.50 --

14天 7.3600 5.4000 +196.00 --

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6600 2.6700 -1.00 --

七天 3.5000 3.4000 +10.00 --

14天 3.9200 3.6300 +29.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.5860 2.5390 +4.70 --

七天 3.2180 3.1170 +10.10 --

三个月 4.1758 4.1771 -0.13 --