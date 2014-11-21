俄罗斯能源：正在讨论石油减产，但尚未作出最终决定--能源部长

路透莫斯科11月21日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周五表示，该国政府正在讨论可能削减石油产量以提振油价，但目前尚未作出决定。

当被问及俄罗斯是否准备减产时，诺瓦克对记者称，“这需要仔细考虑，...总体来说，目前正在讨论这一问题，但尚未作出最终决定。”