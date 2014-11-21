俄罗斯能源：正在讨论石油减产，但尚未作出最终决定--能源部长

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透莫斯科11月21日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周五表示，该国政府正在讨论可能削减石油产量以提振油价，但目前尚未作出决定。
当被问及俄罗斯是否准备减产时，诺瓦克对记者称，“这需要仔细考虑，...总体来说，目前正在讨论这一问题，但尚未作出最终决定。”
他说，石油减产对于俄罗斯来说较为困难，因为该国预算依赖石油出口收入，而且俄罗斯缺少快速改变供应的“技术”。(完)
(编译 于春红; 审校 田建华)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。