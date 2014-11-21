台湾汇市：台币微幅收升中止连三贬，随亚币跌深反弹

* 台币收升中止连三贬，本周贬值幅度0.77%

* 美元涨多休息，中长期看升趋势不变

* 实质交易暂估在30.900-31.050

路透台北11月21日 - 台币兑美元 周五微幅收升，中止连三日贬势。交易员指出，美元短多趁日本财务大臣喊话获利了结，日圆、韩元均跌深反弹，台币也小幅收高。

台币本周共贬值2.39角，幅度0.77%。交易员表示，美元后市虽仍看涨，但毕竟短线涨幅已大，有整理必要。下周国际美元应会稍事歇息后伺机重拾涨势，在此趋势下，台币缓贬格局不会改变。

“(美元)中长期还是看强，台币(实质价位)很有机会碰31.0。〞一位本地银行交易人士说。

交易员普遍认为，只要日圆、韩元走贬，台湾央行也没有支撑台币的理由。本周央行放手让台币贬破31.0价位即是表态，预料实质交易将会逐渐往该价位靠拢。

另一外商银行交易员则称，虽然日本财务大臣麻生太郎指日圆贬值速度过快，稍稍缓和了下跌压力，不过日本内阁特别经济顾问滨田宏一也说，如果日圆兑美元贬值到120，将有利于整体经济。这显示日本还是期待弱势日圆能够拯救疲弱不堪的经济。

“日圆走贬的基本面因素都没变，除非美国货币政策有所改变，但我想这是不可能的。”该交易人士说。

他表示，台湾与日本、韩国产业结构较为近似，台湾又视韩国为最主要竞争对手，韩元紧贴着日圆走贬，台币难以独强，差别只是在贬值幅度有多大。

交易员并预估，下周一台币兑美元实质价位区间料在30.900-31.050。台币今日主要交易区间在30.907-30.946，上日交易区间在30.895-30.957。

台湾股市周五收盘微涨，在连两天大涨后暂事休息，但续创七周高位。外资及陆资在台股买超35.59亿台币,连续四个交易日买超共计301.10亿台币。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点由溢价转为折价；一个月远汇报价 尾盘在30.887/30.902左右，上日纽约盘收在30.905。

韩国韩元兑美元 周五略微收高，受空头回补和日圆反弹支撑。韩元周线下跌1.2%，为连续第四周下滑，创2013年5月来最长连跌时间。

本/下周全球重要经济事件与数据包括：

11/21(五)：美国11月堪萨斯联储制造业指数、法兰克福欧洲金融大会。欧洲央行总裁德拉吉、德国央行总裁魏德曼、德国财长朔伊布勒将出席会议。

11/24(一)：台湾10月经季调失业率、工业生产指数；欧洲央行执委科尔发表讲话；德国11月Ifo企业景气判断指数；日本央行将公布10月政策会议记录；美国Markit服务业采购经理人指数(PMI)11月初值；美国11月达拉斯联储制造业指数。

11/25(二)：台湾10月M2年增率；德国第三季国内生産总值(GDP)修正值；美国第三季企业获利初值、GDP数据修正值；美国9月FHFA房价和CaseShiller 20个城市房价指数；美国11月消费者信心指数、里奇蒙联储综合制造业指数；经济合作暨发展组织(OECD)发布经济展望报告；欧洲金融市场协会金融论坛，欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁诺亚、法国经济部长马克龙和日本央行副总裁中曾宏出席。日本央行总裁黑田东彦发表讲话和召开记者会。

11/26(三)：英国第三季GDP修正值、第三季企业投资初值；美国10月建筑许可年率修正值；美国10月个人收支、耐久财订单；美国路透/密西根大学消费者信心指数11月终值；美国10月新屋销售年率、成屋待完成销售指数；欧洲央行总裁德拉吉访问芬兰。

11/27(四)：感恩节假期，美国市场休市；中国1-10月规模以上工业企业利润；澳洲第三季资本支出；德国11月失业人数；欧元区10月M3货供额和民间贷款/11月企业景气指数；加拿大第三季经常帐(亿加元)；韩国央行12月制造业景气判断指数、10月工业生産；日本10月CPI、家庭支出、失业率；日本10月工业生産初值、零售销售。OPEC在维也纳举行会议，OPEC秘书长巴德里召开记者会。

11/28(五)：感恩节假期，美国金融市场提前休市；英国11月GfK消费者信心指数；日本10月建筑订单和房屋开工；欧元区11月HICP初值、10月失业率；加拿大第三季GDP、10月PPI。

11/29(六)：台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。

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