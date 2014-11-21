中美关系：中国具备关闭美国基础设施的黑客攻击能力--NSA局长

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透华盛顿11月20日 - 美国国家安全局(NSA)局长Mike Rogers上将周四表示，中国和“一两个”其他国家已经具备入侵甚至关闭美国电力、航空网络以及金融企业电脑系统的能力。
在众议院情报委员会就黑客威胁作证时，Rogers表示，黑客已经能够侵入进上述网络系统，并进行“侦查”以确定网络如何构成。
“让我们担心的是这些黑客的攻击途径和能力，能够被其他的民族国家、组织或个人所利用。”他说。
Rogers表示，中国具备这方面的能力，但同时还有其他国家。
“可能还有一到两个国家同样也能做到。”Rogers说。他拒绝在公众场合透露详情。
中国外交部发言人洪磊表示，中国政府“禁止”黑客攻击行为。中国经常受到来自美国的黑客攻击。
“中国政府坚决反对黑客行为。这是无可争议的。”洪磊在周五的例行新闻发布会上对记者说。(完) (编译 洪曦; 审校 李春喜)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。