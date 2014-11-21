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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 17:38 BJT

《全球汇市》日圆兑美元上涨，此前日本财相警告日圆贬值速度过快

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2453 1.2538 -0.68 -9.40 1.3745

美元/日圆 117.82 118.20 -0.32 +11.89 105.30

欧元/日圆 146.70 148.18 -1.00 +1.43 144.63

美元/瑞郎 0.9656 0.9583 +0.76 +8.15 0.8928

英镑/美元 1.5641 1.5693 -0.33 -5.53 1.6556

美元/加元 1.1319 1.1298 +0.19 +6.58 1.0620

澳元/美元 0.8613 0.8616 -0.03 -3.37 0.8913

新西兰元/美元 0.7855 0.7867 -0.15 -4.28 0.8206

欧元/瑞郎 1.2022 1.2015 +0.06 -2.03 1.2271

欧元/英镑 0.7961 0.7990 -0.36 -4.05 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2380 9.2712 -0.36 +4.41 8.8474

美元/挪威克朗 6.7709 6.7626 +0.12 +11.61 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛/王颖/朱晓军；审校 于春红/艾茂林/蔡美珍)
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