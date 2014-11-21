路透调查：日本10月核心通胀料再次放缓，加大央行采取措施的压力

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
剔除4月消费税上调影响，消费者物价涨幅预计在0.9%，不及央行设定目标2%的一半，投资者认为央行的目标是不可能完成的任务。
分析师仍对日本央行的看法存在疑虑，央行认为就业市场趋紧以及产出缺口改善将在2015年4月开始的财年带动通胀率达至2%左右。
日本央行总裁黑田东彦11月19日表示，受油价和大宗商品价格下跌影响，通胀率可能跌破1%，使得外界警惕其稍早关于通胀率将维持在1%之上的观点。
“核心消费者物价涨幅预计在2015年3月进一步放缓至0.5%左右，”SMBC日兴证券首席分析师Junichi Makino称，“这样的话，我们预计日本央行被迫在明年4月再度放宽货币政策。”
他还说道，日圆走软会推高物价，但是有六到八个月时间的迟滞。
10月工业产出可能较前月下滑0.6%，利空日本央行关于企业和家庭收入增幅和支出良性循环的前景预测。4月上调消费税后需求疲软，制造商深受库存积压之苦。
调查还显示，10月家庭支出可能较上年同期下滑5.1%，连续第七个月下降。(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。