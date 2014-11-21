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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 17:39 BJT

路透调查：日本10月核心通胀料再次放缓，加大央行采取措施的压力

剔除4月消费税上调影响，消费者物价涨幅预计在0.9%，不及央行设定目标2%的一半，投资者认为央行的目标是不可能完成的任务。

分析师仍对日本央行的看法存在疑虑，央行认为就业市场趋紧以及产出缺口改善将在2015年4月开始的财年带动通胀率达至2%左右。

日本央行总裁黑田东彦11月19日表示，受油价和大宗商品价格下跌影响，通胀率可能跌破1%，使得外界警惕其稍早关于通胀率将维持在1%之上的观点。

“核心消费者物价涨幅预计在2015年3月进一步放缓至0.5%左右，”SMBC日兴证券首席分析师Junichi Makino称，“这样的话，我们预计日本央行被迫在明年4月再度放宽货币政策。”

他还说道，日圆走软会推高物价，但是有六到八个月时间的迟滞。

10月工业产出可能较前月下滑0.6%，利空日本央行关于企业和家庭收入增幅和支出良性循环的前景预测。4月上调消费税后需求疲软，制造商深受库存积压之苦。

调查还显示，10月家庭支出可能较上年同期下滑5.1%，连续第七个月下降。(完)
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