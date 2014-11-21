更新版 1-日本经济：首相顾问称安倍经济学效果良好，日圆下滑有利

(新增更多引语)

* 货币和财政支出政策正在生效

* 消费税上调对经济的冲击大于预期

* 选举将让民众有机会对安倍经济学投票

路透东京11月21日 - 日本内阁特别经济顾问滨田宏一周五表示，安倍经济学正在生效，但4月上调消费税对经济的打击程度大于预期。

滨田宏一还表示，如果日圆/美元贬值到120日圆，将有利于日本整体经济，但需采取措施减轻对消费者的负面影响。

“经济确实因为4月份消费税上调至8%而动摇，”滨田宏一接受路透采访时表示。

他说，安倍经济学中的第一支箭是货币政策，第二支箭是通过扩大财政支出来创造需求，这两个策略效果一直不错。

“加税带来的负面影响略微超过预期，加税是有悖于安倍经济学的。从这方面讲，政府推迟(第二轮)加税是很自然的。”

“在经历了之后，日本民众将能够对安倍经济学做出判断。上次选举时他们尚未体验过安倍经济学。我认为，询问公众对它的看法，有一定的意义，”滨田宏一表示。

滨田宏一在回答如果日圆兑美元跌至120，是否会利好整体经济的问题时称，“是的，我认为会是这样。”不过，他也表示，政府可能需要为那些最容易受价格上涨冲击的人群提供支持，例如为较低收入的家庭提供补助金。

滨田宏一称，日本央行10月31日扩大刺激政策之举“非常好”，其中包含了意外因素，也证实了央行实现物价目标的决心。

不过他还称，央行2%的通胀目标不应该是用来衡量下一财年成败的僵化目标。

“考虑到当前油价和就业情况，1.5%左右的消费物价通胀率可以接受。”