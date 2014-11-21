台湾债市：柜买中心将放宽外币债券交易时间，与国际接轨

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透台北11月21日 - 台湾柜台买卖中心周五表示，将放宽外币计价国际债券及外国债券的交易时间，与国际债券市场接轨，预计可让台湾国际债券市场迈向国际，并提升次级市场的活络度。
柜买中心在发布的新闻稿中称，因应国际债券跨时区及跨境交易的发展趋势，并为活络国际债券次级市场，董事会今日通过相关法规修正案，放宽外币计价国际债券及外国债券的证券商营业处所交易时间得自行决定是否延长，以增加证券商交易弹性与时效，并与国际债券市场接轨。
柜买中心并指出，考量境外专业投资机构所在地对国际债券交易相关单据的要求与规定不同，因此将同步放宽证券商与境外专业投资机构交易国际债券，得依国际市场惯例办理款券收付及留存交易与给付结算纪录，以扩大台湾国际债券市场的外资参与，全案将报请主管机关核定后公告实施。
柜买中心表示，将持续加强推动次级市场相关制度与机制，包括规划建置人民币债券市场殖利率曲线，形成初、次级市场参考利率指标，并成为国际间人民币计价债券指标，以及强化造市商报价机制，以积极提升并创造次级市场流动性。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。