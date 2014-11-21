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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 17:47 BJT

台湾债市：柜买中心将放宽外币债券交易时间，与国际接轨

路透台北11月21日 - 台湾柜台买卖中心周五表示，将放宽外币计价国际债券及外国债券的交易时间，与国际债券市场接轨，预计可让台湾国际债券市场迈向国际，并提升次级市场的活络度。

柜买中心在发布的新闻稿中称，因应国际债券跨时区及跨境交易的发展趋势，并为活络国际债券次级市场，董事会今日通过相关法规修正案，放宽外币计价国际债券及外国债券的证券商营业处所交易时间得自行决定是否延长，以增加证券商交易弹性与时效，并与国际债券市场接轨。

柜买中心并指出，考量境外专业投资机构所在地对国际债券交易相关单据的要求与规定不同，因此将同步放宽证券商与境外专业投资机构交易国际债券，得依国际市场惯例办理款券收付及留存交易与给付结算纪录，以扩大台湾国际债券市场的外资参与，全案将报请主管机关核定后公告实施。

柜买中心表示，将持续加强推动次级市场相关制度与机制，包括规划建置人民币债券市场殖利率曲线，形成初、次级市场参考利率指标，并成为国际间人民币计价债券指标，以及强化造市商报价机制，以积极提升并创造次级市场流动性。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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