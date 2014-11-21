更新版 1-台湾货币市场：跨月短率仍承压，下周留意月底资金紧缩效应

* 跨月短率仍承压

* 下周留意月底资金紧缩效应

* 短票利率区间高位稍有微扬 (新增拆款及存单发行细节)

记者 詹静宜

路透台北11月21日 - 台湾银行间跨月短率周五仍承压。资金调度人士表示，下周为月底最后一周交易，银行间对跨月资金操作倾向保守，目前仅约四家银行开放供给跨月拆款资金，令跨月拆款利率持续在高档盘旋。

展望下周，他们指出，银行间考量月底资本适足率(BIS)计算，跨月资金供给方仅限少数，致跨月拆款资金流动性略显不足，且银行对个别金融机构仍有额度上限控管，也提高跨月资金调度的困难，料下周跨月短率将维持游走在高档附近。

“大家对下周稍微有点紧张，票券商及小银行都先打来问下周有没有钱。”一位资金拆入方的民营银行交易员说。

他们认为，目前银行间资金情势依旧是月内资金偏松、跨月资金难寻，多数银行对跨月资金偏向观望，尚待月底资金状况底定后再开放释出跨月拆款资金，下周料有较多银行加入跨月资金供给行列。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，同上日；今日区间在0.295-0.420%，亦同上日；一周拆款利率区间在0.380-0.460%，也与上日相同；两周拆款利率区间在0.388-0.54%，上日为0.385-0.535%。

**跨月短票利率稍见压**

短票市场方面，票券商指出，周五整体发票量略有增温，而目前跨月短票资金供给大致持稳，只不过月底将至，跨月短票成交利率区间高位稍有压力。

他们表示，下周市场料将反应月底紧缩因素，跨月短票利率区间高位料持平至微扬2-3个基点，跨年短票利率区间高位也将因此小幅拉高。

“下周短票区间高位可能略往上提，月底还是有些压力。”一位大型民营银行资金调度人士说。

他们并认为，此前尽量避开资金落点月底附近，希望落点平均分配以分散风险，已先行避开落点下周五月底最后一个交易日，避免造成月底短票利率波动。

今日票券商与银行承作的自保短票以跨月天期为主，跨月短票利率主要成交在0.60-0.62%，少数成交在0.63-0.64%；跨年短票利率成交区间落在0.63-0.65%，少数成交在0.66%，跨月/年短票区间高位皆较上日微幅走高。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.612%，较前日0.606%走扬。

台湾央行周五公布，共发行1,114亿台币存单，与今日存单到期金额1,115.5亿相较，存单发行余额减1.5亿。

下周央行存单到期总额为1兆744.1亿台币，落点分别为周一2,097.6亿、周二969亿、周三854.5亿、周四3,234亿及周五3,589亿。

拆款中心资料 显示，周五超额准备为448亿台币，累积至周日超额准备为3,624亿台币、加计前期1%的超额准备为4,330亿台币。

**RP利率持稳**

债券市场附买回(RP)利率周五保持稳定，但因应下周大额公债及公司债交割的前置调度已经出现，利率较低的票券商受影响较深，今日面临寿险大额解钱，但尾盘来自银行及法人的资金陆续补充，暂不影响利率。

市场调度人士指出，下周三有30年公债及多档长年期美元债交割，由于长债多由寿险买家持有，单日总额高达约564亿台币的交割量，今日已有寿险先提前准备，令票券商感受资金进出频繁。但利率较高的证券商不但不受影响，反受游资青睐加码，对市场资金的宽松度感受与票券商截然不同。

〞早上走了蛮多(钱)，尾盘才陆陆续续回来...下周一、二还是要有资金来来去去的准备。〞一位大型票券商交易主管说。

除了债券交割的影响外，部分证券商指出，今日可供跨月的资金陆续增多，显示11月的资金情势温和，但为吸纳跨月资金，利率区间高位的成交略见增多，总体利率区间则没有变动。他们称仍须观察下周一及周二的市场资金变化，但相信利率将持稳在本周区间，高位成交有机会增多。

今日证券商月内/跨月公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，持平上日；公司债今日成交0.63-0.64%，均大致与上日相同。

大型票券商与金融机构承作的10天左右/跨月公债的附买回利率主要成交在0.45-0.50%；10天左右/跨月公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期利率在0.48-0.50%。主要利率均不变。

今日有中航 20亿台币公司债还本。