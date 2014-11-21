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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 18:09 BJT

中国金属：债权人要求中国政府加速金属骗贷事件的调查进度--知情人

**信贷收紧**

青岛港丑闻的后续效应，已经导致本地及外资银行收紧金属进口相关信贷，并引发一连串的诉讼，诈欺案中所使用的金属库存大多存放在山东青岛及蓬莱两大港口。

部分债权人指出，调查进展缓慢已经对营运造成干扰。

其中一名消息人士，来自于一家对德正资源提告的公司，这位高管称该公司不太可能收回超过2亿元人民币(3,267万美元)的损失，但希望尽快了结此案。

这名高管称，需要分辨在哪个环节上造成股东及税务当局的损失，但目前看来这个案子还会拖上两到三年。

他补充称，青岛警方一直要求他的公司提供讯息协助调查，并将审理法院从上海移至青岛。

第三名消息人士是一名中型贸易商的高阶主管，该贸易商对德正资源存在直接及间接求偿权，他表示，银行持续扣押该公司帐户中超过2,000万美元资金，直到诉讼结果出炉为止。(完) (编译 王颖/张明钧; 审校 高琦)
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