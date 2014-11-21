中港个股：海通证券获准在上证所发行的短期公司债备案金额为200亿元

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透上海11月21日 - 中国大型券商--海通证券 周五稍晚公告称，近日公司已接获上海证交所的证券公司短期公司债的备案通知，公司在该所备案发行的短期公司债的备案金额为200亿元人民币。
公告称，公司将严格按照相关要求，做好发行证券公司短期公司债券的各项相关工作。
其竞争对手国泰君安和中信证券 稍早亦获批在上证所备案发行短期公司债，其备案总规模分别为130亿元和208亿元。
10月中旬，沪深证交所和证券业协会分别发布证券公司短期债的相关管理办法，稍后又确定20家券商为首批试点单位。国泰君安证券前期已发行首单券商短期公司债，发行规模10亿元，期限六个月，票面利率为4.4%。
国内媒体稍早报导称，在给证券公司下发的相关文件中，每家券商在沪深交易所及证券业协会报价系统累积发行短期公司债的规模，将不得超过其净资本的60%，交易所市场发行的额度进行累加，但与银行间市场所用额度不累加。这意味着券商短期债规模可在原来银行间债市发行短期融资券基础上明显增加。
根据中国证券业协会提供的2013年度数据，海通证券以390.4亿元名列国内券商净资本第一，中信证券和国泰君安名列第二和第三，分别为348亿元和233.2亿元。（完）
欲了解详情，可点选上证所公告 here
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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