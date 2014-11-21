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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 18:01 BJT

亚洲橡胶：泰国等三大产胶国计划建立地区交易所，以方便实货交易

路透吉隆坡11月21日 - 马来西亚政府部门一名官员周五表示，亚洲三大橡胶生产国泰国、印尼和马来西亚正计划建立一个地区交易所，以方便橡胶实货交易。

该交易商计划在18个月内建立，将方便橡胶生产商和消费者进行对冲，以及三国之间的实货交易。这三个国家的天然橡胶产出占全球比重近70%。

“它将是一个中央清算所，连接三国的天然橡胶交易所，”该官员称。该官员直接参与本项计划，但由于计划仍在研究中而不愿具名。

这名消息人士称，计划中的交易所起初将推出30日交割的实货橡胶合约，可能以美元定价。按计划，最终会推出期货合约。

“这将成为生产国之间的交易所，东京工业品交易所(TOCOM)和新加坡商品交易所(SICOM)则是位于消费国，”该消息人士称。

消息人士称，该交易所可能最终得到扩展，将包括越南、柬埔寨、老挝和缅甸等产胶国，只要这些国家决定参与。

消息人士还表示，交易所的地点和合约规格等其他细节尚待敲定。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
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