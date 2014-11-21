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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 18:23 BJT

表格：沪港通市场数据摘要（11月21日）

路透香港11月21日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周五发布沪港通市场数据摘要。
  
                        沪股通                             港股通
    每日额度余额    106.59亿元人民币（已用18%）        103.14亿元人民币（已用1.8%）
    成交金额        26.62亿元人民币（含8.7%卖盘）      4.43亿港元（含30.2%卖盘）
    买卖盘宗数      72,566                             7,755
    成交宗数        88,631                             10,794
  
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    沪股通--十大成交活跃股
    
  排名    股票名称                         买入金额        卖出金额   成交金额（人民币）
                                           (人民币)        (人民币)                     
                                                                           (买盘+ 卖盘) 
   1      招商银行                      388,192,756         139,571         388,332,327 
   2      贵州茅台酒                    233,364,950       6,468,652         239,833,601 
   3      大秦铁路                      146,325,211      62,136,284         208,461,495 
   4      中国人寿                      134,381,819       1,940,120         136,321,939 
   5      中国工商银行                  127,046,474       6,368,496         133,414,970 
   6      中国太平洋保险                121,729,189       3,140,595         124,869,784 
                                                                      
   7      上海汽车                      104,458,932       4,304,381         108,763,313 
   8      中国建设银行                  106,095,264       1,655,110         107,750,374 
   9      中国平安保险                   92,242,958       6,418,647          98,661,605 
   10     中信证券                       38,238,378      41,338,747          79,577,125 
 
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    港股通--十大成交活跃股  
        
  排名     股票名称                       买入金额         卖出金额    成交金额（港元） 
                                            (港元)           (港元)        (买盘+ 卖盘) 
    1      海通证券                     13,907,512        9,888,216          23,795,728 
    2      第一拖拉机股份               12,188,420        8,527,660          20,716,080 
    3      上海电气                      9,402,760       11,150,600          20,553,360 
    4      腾讯控股                     16,577,650        1,801,530          18,379,180 
    5      东方电气                     15,455,280          122,796          15,578,076 
    6      汉能薄膜发电                 12,416,000        1,107,180          13,523,180 
    7      神州数码                      5,144,810        6,157,390          11,302,200 
    8      现代牧业                      6,504,530        4,440,640          10,945,170 
    9      中国海洋石油                  9,335,920        1,437,940          10,773,860 
   10      中国铁建                      5,464,705        4,571,940          10,036,645 
 
    （完）
    
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 (整理 雷美珍；审校 林高丽)
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