表格：沪港通市场数据摘要（11月21日）

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透香港11月21日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周五发布沪港通市场数据摘要。 沪股通 港股通 每日额度余额 106.59亿元人民币（已用18%） 103.14亿元人民币（已用1.8%） 成交金额 26.62亿元人民币（含8.7%卖盘） 4.43亿港元（含30.2%卖盘） 买卖盘宗数 72,566 7,755 成交宗数 88,631 10,794 ========================================================================================= 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票名称 买入金额 卖出金额 成交金额（人民币） (人民币) (人民币) (买盘+ 卖盘) 1 招商银行 388,192,756 139,571 388,332,327 2 贵州茅台酒 233,364,950 6,468,652 239,833,601 3 大秦铁路 146,325,211 62,136,284 208,461,495 4 中国人寿 134,381,819 1,940,120 136,321,939 5 中国工商银行 127,046,474 6,368,496 133,414,970 6 中国太平洋保险 121,729,189 3,140,595 124,869,784 7 上海汽车 104,458,932 4,304,381 108,763,313 8 中国建设银行 106,095,264 1,655,110 107,750,374 9 中国平安保险 92,242,958 6,418,647 98,661,605 10 中信证券 38,238,378 41,338,747 79,577,125 ========================================================================================= 港股通--十大成交活跃股 排名 股票名称 买入金额 卖出金额 成交金额（港元） (港元) (港元) (买盘+ 卖盘) 1 海通证券 13,907,512 9,888,216 23,795,728 2 第一拖拉机股份 12,188,420 8,527,660 20,716,080 3 上海电气 9,402,760 11,150,600 20,553,360 4 腾讯控股 16,577,650 1,801,530 18,379,180 5 东方电气 15,455,280 122,796 15,578,076 6 汉能薄膜发电 12,416,000 1,107,180 13,523,180 7 神州数码 5,144,810 6,157,390 11,302,200 8 现代牧业 6,504,530 4,440,640 10,945,170 9 中国海洋石油 9,335,920 1,437,940 10,773,860 10 中国铁建 5,464,705 4,571,940 10,036,645 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍；审校 林高丽)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。