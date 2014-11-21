银行观点：中国宽信用对经济拉动效果不宜高估，降息方式更有效--浦发

路透北京11月21日 - 本周中国国务院再出“国十条”降低企业融资成本，宽松的货币政策并未解决企业融资问题。对此，中国商业银行浦发银行 发表报告认为，中国“宽信用”的货币环境对经济拉动效果不宜高估，这既在于经济下行周期中，较高负债成本、风险偏好的回落导致银行放贷意愿不足，也在于产能过剩企业在需求低迷时，资本支出意愿下降。

该行指出，其更倾向于通过降息来降低企业融资成本。因降息可以比较明确地引导企业、个人预期，提高信贷需求；且降息既可降低企业存量债务的财务费用，也可以对企业寻求信贷融资提供一定激励等。

以下是浦发银行报告要点摘录：

**宽松政策效果有限**

中国“宽信用”的货币环境对经济拉动效果不宜高估，这既在于经济下行周期中，较高负债成本、风险偏好的回落导致银行放贷意愿不足，也在于产能过剩企业在需求低迷时，资本支出意愿下降。

首先，由于高流动性、高收益的诸如货币基金、理财产品等现金替代性金融工具增加，银行存款增速持续下滑；其次，由于资产质量下降，银行还需要在定价中增加风险溢价来覆盖信用风险，导致贷款利率居高不下。另一方面，由于产能过剩、需求疲弱的影响，企业本身亦没有很强动力进行资本扩张。

**带来股债双牛**

充裕的流动性环境，加之实体经济融资需求不足，造成近期市场的“股债双牛”。下半年至今，股票市场中证500和沪深300涨幅分别达到29.1%和17.8%；而9月，10年期国债收益率大幅下行了60个BP以上。我们理解宽松政策带来金融领域的“加杠杆”，可能催生部分资产价格泡沫，也一定程度透支了“政策预期”。

我们理解过于宽松的银行间市场利率与实体经济偏紧的信用条件可能并非好的政策组合。目前，通过券商等金融机构以低成本融资、放大杠杆进行的“套利交易”，当股票市场价格发生逆转时会放大股票、债券市场的波动，影响金融市场稳定。

**降息方式更有效**

我们更倾向于通过降息来降低企业融资成本。首先，降息可以比较明确地引导企业、个人预期，提高信贷需求；其次，目前信贷领域利率市场化已经完成，较多贷款均在基准利率基础上浮动，下调利率既可降低企业存量债务的财务费用，也可以对企业寻求信贷融资提供一定激励；再次，降低基准利率，尤其是房贷利率有助缓冲房地产市场下行风险。

最后，从周期角度来看，降息可以缓冲经济硬着陆风险，适度降低市场的信用风险溢价，对企业融资成本下行产生间接帮助。（完）