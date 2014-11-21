中港证券：沪港通实现预期目标，与QFII、RQFII优势互补-中国证监会

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透北京11月21日 - 中国证监会发言人张晓军周五表示，沪港通正式开通以来实现了预期的目标，与现行的QFII、RQFII制度优势互补，证监会将继续与相关部委沟通，逐步完善QFII、RQFII制度，积极与相关指数公司协商，共同推进A股纳入国际主要基准指数。
张晓军在例行新闻发布会上称，沪港通下换汇机制以“净额换汇、全额分摊”为运行原则，相对于全额换汇，最大限度的降低了市场整体换汇成本、减少了换汇可能导致的离岸汇率影响。由于中国结算实施统一换汇，普通投资者可因此获得适用于机构的更优汇率。
截至11月21日，沪港通成交额合计291.01亿元人民币。其中沪股通累计成交509,485笔，成交金额252.31亿元人民币，净买入236.40亿元；港股通累计成交95,379笔，成交金额38.70亿元人民币，净买入29.28亿元。
沪港股票市场交易互联互通机制（沪港通）筹备逾七个月后终于在周一启航，标志着上海和香港股市融合，也是中国首次容许境外个人投资者买卖A股，为资本帐户开放的一个步伐。
试点初期，对人民币跨境投资额度实行总量管理，并设置每日额度。其中，沪股通 总额度为3,000亿元人民币，每日额度为130亿元；港股通 总额度为2,500亿元，每日额度为105亿元。 （完） (发稿 张晓翀；审校 林高丽)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。