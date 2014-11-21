更新版 1-欧洲央行：将尽力提振通胀，已做好进一步行动准备--德拉吉

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
欧元区经济陷入低增长和低通胀的困境，欧洲央行最近加大刺激经济的力度，向市场挹注数以十亿欧元计的资金，以打通面向家庭和企业的放贷通道。
但如果这些措施不足以让目前为0.4%的通胀率回到略低于2%的中期目标，德拉吉称欧洲央行将在必要时调整资产购买的规模、节奏和构成。
“因此，管委员已经通知欧洲央行官员和相关的欧元体系委员会，确保为必要时出台更多措施作好及时准备。”
这些措施可能包括购买主权债。
德国央行总裁魏德曼稍晚也将在这次大会上发表讲话。他是欧洲央行管委会中几位反对QE的委员之一。(完)
(编译 洪曦/朱晓军/艾茂林; 审校 张明钧/蔡美珍/高琦)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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