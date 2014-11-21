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债券 | 2014年 11月 21日 星期五 18:17 BJT

更新版 1-欧洲央行：将尽力提振通胀，已做好进一步行动准备--德拉吉

欧元区经济陷入低增长和低通胀的困境，欧洲央行最近加大刺激经济的力度，向市场挹注数以十亿欧元计的资金，以打通面向家庭和企业的放贷通道。

但如果这些措施不足以让目前为0.4%的通胀率回到略低于2%的中期目标，德拉吉称欧洲央行将在必要时调整资产购买的规模、节奏和构成。

“因此，管委员已经通知欧洲央行官员和相关的欧元体系委员会，确保为必要时出台更多措施作好及时准备。”

这些措施可能包括购买主权债。

德国央行总裁魏德曼稍晚也将在这次大会上发表讲话。他是欧洲央行管委会中几位反对QE的委员之一。(完)

(编译 洪曦/朱晓军/艾茂林; 审校 张明钧/蔡美珍/高琦)
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