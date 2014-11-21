路透基点：工银金融租赁获逾6亿美元承贷额

路透香港11月21日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，工银金融租赁有限公司三年期境内定期贷款已有大概16家银行承贷，承贷总额超过6亿美元；有大概一、两家银行正在进行内部审批。

这笔贷款筹组目标为3.5亿美元，料将在11月底之前签约。

中国信托商银、富邦银行(中国)、渣打银行、永亨银行担任牵头行兼簿记行(MLAB)。渣打还担任代理行。

此项贷款由A部分和B部分组成，两部分分别为2.5亿美元和1亿美元，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码252个基点。

承贷额达到或超过3,000万美元的银行，可获MLAB头衔，综合收益270个基点，前端费50个基点；承贷额在2,000-2,900万美元的银行，可获主办行头衔，综合收益266个基点，前端费40个基点；承贷额在1,000-1,900万美元的银行，可获安排行头衔，综合收益263个基点，前端费30个基点。

这项贷款有两年宽限期，之后将分三期按半年不等额偿还，第一期和第二期分别偿还15%，第三期偿还70%。

融资所得将用于一般公司用途。

借款人2014年5月在离岸市场完成了两笔总额4,65亿美元的贷款。这两笔交易由工银金融租赁担保，一笔为子公司ICBCIL Finance Co Ltd的3亿美元三年期可转让定期贷款，另一笔为Sky High XXIV Leasing Co Ltd的1.65亿美元八年期飞机融资。

该3亿美元贷款由澳新银行(澳盛银行/ANZ)和汇丰控股牵头，综合收益为225个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码210个基点，费用为45个基点。

1.65亿美元贷款的参贷银行包括：法国巴黎银行新加坡分行、澳洲联邦银行(CBA)新加坡分行、德国巴登符腾堡州银行和日本中央农林金库。