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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 18:21 BJT

全球经济：英国财长称对全球经济担忧加深，因欧元区增长迟滞等问题

路透伦敦11月21日 - 英国财政大臣欧思邦周五表示，欧元区增长迟滞、日本陷入衰退和地缘政治危机都加深了对全球经济状况的担忧。

“比起几个月前，现在对全球经济的担忧肯定更大，不只是就欧洲而言，”他在伦敦对商界领袖表示。

“日本已经陷入衰退，而还有许多地缘政治风险。”

同一个活动上，意大利财长帕多安(Pier Carlo Padoan)表示，他相信货币政策正用于尽力支撑欧元区经济复苏。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
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