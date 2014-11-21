路透基点：广达电脑考虑筹组7亿美元五年期贷款

路透香港11月21日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，在台湾上市的广达电脑正在考虑筹组7亿美元五年期贷款，为2010年6月完成的一笔6.6亿美元的贷款再融资。

知情人士称，银行正在组成银团，竞标委托书。

2010年有16家银行作为牵头行兼簿记行(MLAB)参与了这项五年期循环信贷。它们分别是：台湾银行、三菱东京日联银行、国泰世华银行、彰化银行、中国信托商银、星展银行、玉山银行、第一银行、汇丰银行、华南银行、台湾土地银行、兆丰商银、上海商业储蓄银行、台北富邦银行、台新银行、合作金库银行。另有三家银行参与。

这项6.6亿美元的便利原定目标为6亿美元，由3.3亿美元A部分和3.3亿美元B部分组成。A部分由广大电脑筹借，B部分由在开曼群岛注册的子公司Quanta International筹借。

2010年的交易，贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码53个基点，MLAB的综合收益为59.5个基点，包括32.5个基点的费用。

2013年8月，广达电脑签署了3.6亿美元的三年期循环贷款，利率较LIBOR加码108个基点。台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)与LIBOR之差若超过38个基点，借款人将支付超出部分。