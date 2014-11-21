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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 18:56 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油互换数量升至一个月最高，年底交投热络

路透新加坡11月21日 - 周五380-cst燃料油互换数量升至至少一个月最高，因交易商预计12月交投活跃而布置仓位。

周五现货交易中，12月380-cst燃料油互换数量约为15万吨，比周四的13.5万吨高出逾10%。

尽管一些交易商此前认为是丹麦宝运石油(OW Bunker)倒闭后引发的船用燃料油升水走高提振整体市场，但是其他交易商对此存疑。

新加坡一燃料油交易商称，“宝运石油是交易商，所以理论上而言对燃料油存货没有影响，因其他交易商可以取而代之。”

另一交易商指出，380-cst燃料油11月/12月互换价差也坚挺，该价差连续第三日上涨至每吨6没有，持于逾九个月高点之上。

上述交易商称，“虽然许多市场人士的财年年底--12月开始临近，但是感觉市场有点过热。”

现货市场达成两笔交易。

BP向兴隆售出2万吨380-cst燃料油，船期为12月11日-15日，价格比11月现货报价均值每吨升水2美元。

P66向中石油售出2万吨180-cst燃料油，船期为12月14日-18日，价格比新加坡现货报价每吨升水3.75美元。(完)
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