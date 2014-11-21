中国央行：不需要对经济采取强刺激措施，稳健货币政策取向不会改变

中国汇市：人民币早盘震荡反弹，法国大选投票在即部分头寸离场
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。
路透北京11月21日 - 中国央行周五宣布自周六起不对称降息后，发布答记者问新闻稿称，此次利率调整仍属于中性操作，并不代表货币政策取向发生变化。不需要对经济采取强刺激措施，稳健货币政策取向不会改变。
央行网站新闻稿指出，“此次较大幅度下调贷款基准利率将直接降低贷款定价基准，并带动债券等其他金融产品定价下调...存款基准利率的小幅下调与利率浮动区间的扩大相结合，这有利于把正利率保持在适当的水平上，维护存款人合理的实际收益，扩大居民消费，提振内需。”新闻稿称。
央行指出，当前中国经济继续运行在合理区间，但在经济增长有下行压力、结构调整处于爬坡时期、企业经营困难有所加大的情况下，部分企业特别是小微企业对融资成本的承受能力有所降低。
央行称，此次贷款基准利率的下调幅度大于存款基准利率，是对传统利率调整方式的改善，体现了更有针对性地引导市场利率及社会融资成本下行。
央行认为，总体看，中国宏观经济仍保持中高速增长，物价涨幅回落，经济结构不断优化升级，经济增长正从要素、投资趋动转向创新驱动。因此不需要对经济采取强刺激措施，稳健货币政策取向不会改变。
央行并称，将适时通过推进面向企业和个人发行大额存单等方式，继续有序推进存款利率市场化，同时进一步完善市场化的利率体系和利率传导机制，不断增强央行利率调控能力和宏观调控有效性。
央行此前宣布，自11月22日（周六）起，将金融机构一年期贷款基准利率下调0.4个百分点至5.6%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.75%。
同时结合推进利率市场化改革，将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.1倍调整为1.2倍。此外，其他各档次贷款和存款基准利率相应调整，并对基准利率期限档次作适当简并。（完） (发稿 李然; 审校 林高丽)
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。
路透上海4月21日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微跌0.06%至92.98；SDR篮子指数微跌至94.71，BIS篮子指数微跌至93.95 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.95%，SDR篮子指数跌0.83%，BIS指数跌2.38% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8823 -31 欧元 7.3821 -39 日圆 6.3007 288 港元 0.8852 -3.2 英镑
路透上海4月21日 - 以下为路透整理的人民币汇率变动情况一览: 国际清算银行(BIS)最新公布，3月人民币实际有效汇率指数降1.34%至120.43，创30个 月新低，上月修正后为降0.97%。3月人民币名义有效汇率指数降0.59%至116.66，亦创出30 个月新低，上月修正后为降0.94%。 **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率** 实际有效汇 实际环比 名义有效汇 名义环 率 率 比 2017年3月 120.43 -1.34% 116.66 -0.59% 2017年2月 122.07 -0.97% 117.35 -0.94% 2017年1月 123.27 0.37% 118.46 -0.08% 2016年12月 122.82 1.01% 118.55 0.8