中国央行：不需要对经济采取强刺激措施，稳健货币政策取向不会改变

路透北京11月21日 - 中国央行周五宣布自周六起不对称降息后，发布答记者问新闻稿称，此次利率调整仍属于中性操作，并不代表货币政策取向发生变化。不需要对经济采取强刺激措施，稳健货币政策取向不会改变。

央行网站新闻稿指出，“此次较大幅度下调贷款基准利率将直接降低贷款定价基准，并带动债券等其他金融产品定价下调...存款基准利率的小幅下调与利率浮动区间的扩大相结合，这有利于把正利率保持在适当的水平上，维护存款人合理的实际收益，扩大居民消费，提振内需。”新闻稿称。

央行指出，当前中国经济继续运行在合理区间，但在经济增长有下行压力、结构调整处于爬坡时期、企业经营困难有所加大的情况下，部分企业特别是小微企业对融资成本的承受能力有所降低。

央行称，此次贷款基准利率的下调幅度大于存款基准利率，是对传统利率调整方式的改善，体现了更有针对性地引导市场利率及社会融资成本下行。

央行认为，总体看，中国宏观经济仍保持中高速增长，物价涨幅回落，经济结构不断优化升级，经济增长正从要素、投资趋动转向创新驱动。因此不需要对经济采取强刺激措施，稳健货币政策取向不会改变。

央行并称，将适时通过推进面向企业和个人发行大额存单等方式，继续有序推进存款利率市场化，同时进一步完善市场化的利率体系和利率传导机制，不断增强央行利率调控能力和宏观调控有效性。

央行此前宣布，自11月22日（周六）起，将金融机构一年期贷款基准利率下调0.4个百分点至5.6%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.75%。