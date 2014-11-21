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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 19:28 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货连续第二周上涨，受产出下降预期提振

路透吉隆坡11月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五上涨，结束此前两日下跌，本周录得上涨，因尽管疲弱出口需求限制涨幅，但雨季料会限制产出。

马来西亚当地一大宗商品经纪公司交易员称，“我们预计11月棕榈油产量下滑8%-10%。”

“但是利空因素是原油价格存在不确定性，且南美棕榈油产量创纪录。另外棕榈油需求很差，尤其是12月。”

船货调查机构周四报导称，马来西亚11月1-20日棕榈油出口较上月同期下滑4.6%-6.4%。

指标2月棕榈油合约 上涨0.5%至每吨2,239马币(林吉特)，本周上涨1.4%。

总成交量为33,736口，低于均值的35,000口。

市场人士表示，本周平均交易量下滑，多数投资者等待市场给出更明确走向而避开高风险押注。

另一外资大宗商品经纪公司交易员称，“没有出口，市场涨不上去。产出减少，市场也跌不下去。”(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 田建华; 审校 于春红)
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