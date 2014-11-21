国际油市：中国10月石脑油进口创下新高

路透新加坡11月21日 - 亚洲实货石脑油1月上半月和2月上半月的价差周五转至每吨0.50美元的正区域，为约两个半月以来的首次，因需求走强。

官方数据显示，中国进口了近56万吨的10月石脑油，超越9月而创下纪录。而且汽油出口为674,383吨，创下2010年4月来的最高。

中国自8月来中一直在非同寻常地大量进口石脑油，不断的购买帮助抵消了大量船货从欧洲和地中海到岸亚洲的影响。

所有的目光都聚焦于1月到岸亚洲的欧洲船货，一些交易员预计美国的寒潮将推高液化石油气(LPG)的需求。

”如果LPG价格走升，欧洲将转换至石脑油，“一位在新加坡的交易员说，并解释称欧洲对亚洲的供给有削减的可能。

在亚洲，LPG可以替代部分石脑油。

交易员表示，西非、美国对欧洲汽油的需求强劲，也可能促使欧洲将其石脑油运用至汽油池，而不是出口至亚洲。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文