国际油市：中国10月石脑油进口创下新高

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透新加坡11月21日 - 亚洲实货石脑油1月上半月和2月上半月的价差周五转至每吨0.50美元的正区域，为约两个半月以来的首次，因需求走强。
官方数据显示，中国进口了近56万吨的10月石脑油，超越9月而创下纪录。而且汽油出口为674,383吨，创下2010年4月来的最高。
中国自8月来中一直在非同寻常地大量进口石脑油，不断的购买帮助抵消了大量船货从欧洲和地中海到岸亚洲的影响。
所有的目光都聚焦于1月到岸亚洲的欧洲船货，一些交易员预计美国的寒潮将推高液化石油气(LPG)的需求。
”如果LPG价格走升，欧洲将转换至石脑油，“一位在新加坡的交易员说，并解释称欧洲对亚洲的供给有削减的可能。
在亚洲，LPG可以替代部分石脑油。
交易员表示，西非、美国对欧洲汽油的需求强劲，也可能促使欧洲将其石脑油运用至汽油池，而不是出口至亚洲。(完)
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(编译 王洋; 审校 于春红)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。