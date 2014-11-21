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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 20:02 BJT

东南亚股市：多数收高，受益于美国乐观的经济数据

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 425.78 2.39 +0.56 +9.63 388.37

新加坡 3345.32 29.72 +0.90 +5.62 3167.43

马来西亚 1809.13 -13.16 -0.72 -3.10 1866.96

泰国 1579.20 10.52 +0.67 +21.60 1298.71

印尼 5112.05 18.48 +0.36 +19.60 4274.18

菲律宾 7276.18 7.23 +0.10 +23.54 5889.83

越南 588.03 -5.29 -0.89 +16.53 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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法股CAC-40指数 (编译/审校 王洋/于春红/田建华)
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