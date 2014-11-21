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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 20:28 BJT

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差均处两周低位，因原油价格上涨

路透新加坡11月21日 - 亚洲柴油裂解价差周五降至两周低位每桶16.07美元，航煤裂解价差处于逾两周低点每桶17.47美元，受原油价格上涨打压。

官方数据显示，10月中国航煤出口量为111万吨，高于9月时的近89.2万吨，10月柴油出口量接近34.6万吨，高于9月时的约22.6万吨。

新加坡一交易商称，“柴油总体供应可能较为充足，但煤油供应可能较为紧张，因冬季对煤油有需求。”

新加坡市场达成的现货交易中，BP以每桶升水0.60美元的价格，向托克售出10万桶航煤，船期为12月9-13日，在新加坡起运。

维多以每桶升水2.10美元的价格，从Phillips 66买入15万桶含硫10ppm柴油，船期为12月6-10日，从新加坡起运。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 田建华)
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