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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 22:39 BJT

美国热股：阿里巴巴首次发行80亿美元债券，早盘股价大涨逾2%

路透11月21日 - 路透旗下IFR报导称，中国电商巨头阿里巴巴 周四首次发行80亿美元债券，价差水平比肩全球最知名企业甚至更窄，令市场惊艳。

在周五早盘交易中，阿里巴巴股价大涨逾2%，报112.14美元。(完)
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