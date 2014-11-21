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市场报道 | 2014年 11月 21日 星期五 22:43 BJT

美国热股：Sysco就出售旗下资产与黑石集团进行磋商

路透11月21日 - 纽约邮报援引消息人士话称，美国最大食品分销商Sysco 正与黑石集团 进行深入磋商，Sysco将把部分资产出售给黑石集团持有的一家食品企业，以获得监管机构对Sysco收购US Foods Inc 的批准。

另外，黑石集团将从通用电气(奇异，GE) 不动产部门买进约16亿美元日本房地产，为日本今年最大笔房产交易。

在周五早盘交易中，Sysco股价上扬1.8%，报39.81美元；黑石集团上扬1.2%，报33.24美元；通用电气小涨0.26%，报26.92美元。(完)
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