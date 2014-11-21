美国热股：Sysco就出售旗下资产与黑石集团进行磋商

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透11月21日 - 纽约邮报援引消息人士话称，美国最大食品分销商Sysco 正与黑石集团 进行深入磋商，Sysco将把部分资产出售给黑石集团持有的一家食品企业，以获得监管机构对Sysco收购US Foods Inc 的批准。
另外，黑石集团将从通用电气(奇异，GE) 不动产部门买进约16亿美元日本房地产，为日本今年最大笔房产交易。
在周五早盘交易中，Sysco股价上扬1.8%，报39.81美元；黑石集团上扬1.2%，报33.24美元；通用电气小涨0.26%，报26.92美元。(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。