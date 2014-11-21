美国热股：Sysco就出售旗下资产与黑石集团进行磋商

路透11月21日 - 纽约邮报援引消息人士话称，美国最大食品分销商Sysco 正与黑石集团 进行深入磋商，Sysco将把部分资产出售给黑石集团持有的一家食品企业，以获得监管机构对Sysco收购US Foods Inc 的批准。