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货币新闻 | 2014年 11月 21日 星期五 21:53 BJT

欧洲央行：已开始购买ABS，以鼓励银行业放贷并使经济恢复活力

ABS和担保债券购买计划会持续至少两年。每周一约1430 GMT，欧洲央行(ECB)将在网站上进行更新其购买情况。其对于担保债券的信息发布已经开始。

若未能达到整体1万亿(兆)欧元的门槛，或者未能大幅提振经济，则要求央行印钞购买公债的压力会达到峰值。

不过，市场上的专家对该计划的期待不高。

为限制风险，ECB仅会购买最安全的债权，希望其他人跟进买入风险较高的债权。(完)
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