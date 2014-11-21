欧洲央行：已开始购买ABS，以鼓励银行业放贷并使经济恢复活力

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
ABS和担保债券购买计划会持续至少两年。每周一约1430 GMT，欧洲央行(ECB)将在网站上进行更新其购买情况。其对于担保债券的信息发布已经开始。
若未能达到整体1万亿(兆)欧元的门槛，或者未能大幅提振经济，则要求央行印钞购买公债的压力会达到峰值。
不过，市场上的专家对该计划的期待不高。
为限制风险，ECB仅会购买最安全的债权，希望其他人跟进买入风险较高的债权。(完)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。