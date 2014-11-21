表格：加拿大10月CPI较前月增加0.1%，较上年同期上升2.4%

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透11月21日 - 加拿大统计局周五公布：
* 加拿大10月消费者物价指数(CPI)较前月增加0.1%，较上年同期上升2.4%
* 加拿大10月核心CPI较前月上升0.3%，较上年同期上升2.3%
* 加拿大10月经季节调整CPI较前月上升0.1%，9月为上升0.2%
较上月(%) 较上年同期(%)
10月 9月 10月 9月
整体CPI +0.1 +0.1 +2.4 +2.0
加拿大央行核心CPI +0.3 +0.2 +2.3 +2.1
经季节调整 +0.1 +0.2 -- --
注：路透调查分析师预测10月CPI中值为较前月下滑0.2%，较上年同期上升2.1%；核心CPI较上月增加0.2%，较上年同期上涨2.1%。(完)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。