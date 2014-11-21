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货币新闻 | 2014年 11月 21日 星期五 21:38 BJT

表格：加拿大10月CPI较前月增加0.1%，较上年同期上升2.4%

路透11月21日 - 加拿大统计局周五公布：

* 加拿大10月消费者物价指数(CPI)较前月增加0.1%，较上年同期上升2.4%

* 加拿大10月核心CPI较前月上升0.3%，较上年同期上升2.3%

* 加拿大10月经季节调整CPI较前月上升0.1%，9月为上升0.2%

较上月(%) 较上年同期(%)

10月 9月 10月 9月

整体CPI +0.1 +0.1 +2.4 +2.0

加拿大央行核心CPI +0.3 +0.2 +2.3 +2.1

经季节调整 +0.1 +0.2 -- --

注：路透调查分析师预测10月CPI中值为较前月下滑0.2%，较上年同期上升2.1%；核心CPI较上月增加0.2%，较上年同期上涨2.1%。(完)
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