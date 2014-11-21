欧洲股市：大涨逾2%，因中国减息和德拉吉称欧洲央行准备好迅速行动

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
* FTSEurofirst 300指数上涨，由矿业股和欧元区银行股领升
* 中国逾两年来首次减息
* 欧洲央行德拉吉的言论扶助提振市场人气
* 意大利MIB指数录得2012年中以来最大单日升幅
路透巴黎11月21日 - 欧洲股市周五上涨，一指标股指触及两个月高位，欧洲央行德拉吉的言论和中国意外减息，提振市场上涨。
对经济成长反应敏感的矿业股升幅居前，力拓 劲升6.2%，必和必拓 上涨5%。STOXX基本资源指数 攀升5.7%，之前过去四个月累计下跌约20%。
“中国减息就在令人失望的中国制造业PMI险些跌至萎缩的数据公布后出台，”IG France首席市场分析师Alexandre Baradez说。
“中国央行现在跟随美联储、欧洲央行和日本央行的路径。央行(举措)正在推动市场。”
中国人民银行时隔逾两年后重启不对称降息，决定自周六起将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。此举旨在更有效降低融资成本提振经济，新的降息周期料由此开启。
“中国央行举措令人意外。中国央行一直不愿以降息来提振经济，因担心会燃点信贷泡沫，所以中国央行减息显示央行对经济前景的忧虑与日俱增，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)交易商Andrea Tueni说。
FTSEurofirst 300指数 劲升2.1%，报1,384.91点，为两个月高位。欧元区Euro STOXX 50指数 上涨3%。
周五市场人气受到提振，此前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，若低通胀持续，欧洲央行已经准备好迅速采取行动。他说，“如果在当前趋势中，我们的政策效果不足以达到目标，或者通胀前景面临的更多风险成为现实，那么我们将加大干预力度并拓展干预渠道，必要时适度调整资产购买的规模、节奏和结构。”
意大利MIB指数 急升3.9%，录得2012年中以来最大单日升幅，由Banco Popolare 等银行股领升，该股劲涨5.4%。
欧元区银行股 攀升3.6%。欧元区银行对区内经济有大量敞口，且持有巨大规模的主权债。
英国富时100指数上涨1.08%，收报6,750.76点；德国DAX指数 收涨2.62%，报9,732.55点；法国CAC指数 攀升2.67%，收报4,347.23点。(完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。