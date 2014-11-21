芝加哥期市：CBOT大豆收涨1.7%且豆粕走强，因技术性买盘和回补空头

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透芝加哥11月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五上涨，技术性买入，以及指标CBOT-1月大豆合约 跌至近30日移动均线后有回补空头，支撑大豆市场。
CBOT大豆收位接近日内高点，因下周交易日减少，交易商在下周来临前回补空头。
豆粕期货也上扬，收高1.9%，豆粕开盘时下跌。
CBOT-12月豆粕 在30日移动均线寻获支持。
交易商表示，中国减息令市场意外，对大豆有利，因中国减息将提振中国需求。中国是全球最大的大豆买家。
豆油期货收升，但因供应有限，抑制价格涨幅。
本周，大豆 升1.7%，豆粕 下跌0.5%，豆油 上涨1.6%。
1月大豆期货合约 收高18-1/2美分，报每蒲式耳10.39美元。
12月豆粕合约 收高7.6美元，报每短吨378.4美元。12月豆油合约 升0.02美分，报32.69美分。
今日CBOT大豆预估成交量为214,372口，豆粕为126,051口，豆油为173,689口。
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。