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市场报道 | 2014年 11月 22日 星期六 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆收涨1.7%且豆粕走强，因技术性买盘和回补空头

路透芝加哥11月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五上涨，技术性买入，以及指标CBOT-1月大豆合约 跌至近30日移动均线后有回补空头，支撑大豆市场。

CBOT大豆收位接近日内高点，因下周交易日减少，交易商在下周来临前回补空头。

豆粕期货也上扬，收高1.9%，豆粕开盘时下跌。

CBOT-12月豆粕 在30日移动均线寻获支持。

交易商表示，中国减息令市场意外，对大豆有利，因中国减息将提振中国需求。中国是全球最大的大豆买家。

豆油期货收升，但因供应有限，抑制价格涨幅。

本周，大豆 升1.7%，豆粕 下跌0.5%，豆油 上涨1.6%。

1月大豆期货合约 收高18-1/2美分，报每蒲式耳10.39美元。

12月豆粕合约 收高7.6美元，报每短吨378.4美元。12月豆油合约 升0.02美分，报32.69美分。

今日CBOT大豆预估成交量为214,372口，豆粕为126,051口，豆油为173,689口。

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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