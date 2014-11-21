全球金市：金价触及三周高位，因中国减息和欧洲央行总裁德拉吉讲话

* 中国逾两年来首次减息

* 德拉吉调话后，美元上涨

* IMF称乌克兰卖出部份黄金储备，俄罗斯增加黄金储备

路透纽约/伦敦11月21日 - 金价周五上升至每盎司1,200美元以上，此为三周最高，因回补空头，以及中国意外减息，燃点对、中国黄金需求将上升的希望。

欧洲央行总裁德拉吉的讲话也支撑黄金作为通胀对冲工具的吸引力。德拉吉发表讲话，为央行将采取更大胆举措防止通缩开启大门。此外，欧洲央行称，已开始买入有资产担保的证券(ABS)。央行买入ABS的目的是鼓励银行借贷和重振经济。

“中国出台刺激举措、德拉吉讲话和欧洲央行购买部份债券，说明交易商特别忙于在周末和下周石油输出国组织(OPEC)会议前回补空头，”RBC Capital Markets副总裁George Gero说。

1920 GMT，现货金 上涨0.4%，报每盎司1,997.81美元，稍早触及三周高位1,207.70美元。

纽约商品期货交易所(COMEX)-12月期金 盘中上涨至10月30日来最高1,207.60美元，之后缩减升幅，收高6.80美元，报每盎司1,197.7美元。

交易商表示，在黄金升穿1,200美元关键心理关口后，技术性买盘加速。

中国人民银行时隔逾两年后重启不对称降息，决定自周六起将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。此举旨在更有效降低融资成本提振经济，新的降息周期料由此开启。

“任何加强中国民众消费力的举措也将有利黄金，”Mitsubishi分析师Jonathan Butler说。

在欧洲央行总裁德拉吉讲话后，美元指数 上涨0.8%，限制了金价进一步攀升。

国际货币基金组织(IMF)数据显示，乌克兰10月将黄金储备削减逾三分之一。这个濒临破产的国家因与东部亲俄分离主义分子交战而受到极大影响。俄罗斯10月增加黄金储备，为连续第七个月上升，也是逾一年来俄罗斯买盘持续最长势头。

现货银 升0.7%，报每盎司16.32美元。现货铂金 上扬1%，报每盎司1,208.99美元。现货钯金 攀升2.7%，报每盎司789美元。(完)

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