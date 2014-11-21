芝加哥期市：CBOT小麦期货交投震荡后收平，本周上升2.4%

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透11月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月小麦期货周五盘中交投震荡，由技术性交易带动，收盘几无变动，因美国小麦出口需求疲弱，但回补空头和玉米大豆的强劲表现，为小麦市场提供支持。
玉米在交易日最后一分钟由升转跌，拖累小麦。在12月玉米期权合约到期前，交易商结清头寸，导致玉米扭转走势。
美国中西部软红冬麦发芽不足，仍令人担忧，但大平原硬红冬麦在相当适合的生长条件下进入冬眠。
本周，CBOT-12月小麦 下跌13-1/4美分或2.4%，上周录得8.9%的升幅。
CBOT-12月小麦期货 收平在5.47-1/4美元。
今日CBOT小麦期货预估成交量为118,161口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。