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市场报道 | 2014年 11月 22日 星期六 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货交投震荡后收平，本周上升2.4%

路透11月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月小麦期货周五盘中交投震荡，由技术性交易带动，收盘几无变动，因美国小麦出口需求疲弱，但回补空头和玉米大豆的强劲表现，为小麦市场提供支持。

玉米在交易日最后一分钟由升转跌，拖累小麦。在12月玉米期权合约到期前，交易商结清头寸，导致玉米扭转走势。

美国中西部软红冬麦发芽不足，仍令人担忧，但大平原硬红冬麦在相当适合的生长条件下进入冬眠。

本周，CBOT-12月小麦 下跌13-1/4美分或2.4%，上周录得8.9%的升幅。

　　

CBOT-12月小麦期货 收平在5.47-1/4美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为118,161口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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