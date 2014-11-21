美国股市: 道琼工业指数收高0.51%，Nasdaq指数上扬0.24%

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透纽约11月21日 - 美国股市周五上涨，三大股指连升第五周，之前中国央行减息，欧洲央行表示已开始购买有资产担保的证券(ABS)，以提振区内经济。
道指和标普500指数周五刷新纪录收盘高位。
道琼工业指数 收高91.06点，或0.51%，至17,810.06点；标准普尔500指数 升10.75点，或0.52%，至2,063.50点；Nasdaq指数 上扬11.103点，或0.24%，至4,712.970点。
本周，道指上涨1%，标普500指数升1.2%，NASDAQ指数上涨0.5%。(完)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。