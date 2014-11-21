美国股市: 道琼工业指数收高0.51%，Nasdaq指数上扬0.24%

路透纽约11月21日 - 美国股市周五上涨，三大股指连升第五周，之前中国央行减息，欧洲央行表示已开始购买有资产担保的证券(ABS)，以提振区内经济。

道指和标普500指数周五刷新纪录收盘高位。

道琼工业指数 收高91.06点，或0.51%，至17,810.06点；标准普尔500指数 升10.75点，或0.52%，至2,063.50点；Nasdaq指数 上扬11.103点，或0.24%，至4,712.970点。