加拿大股市：升至近两个月高位，因中国和欧洲央行采取行动

路透多伦多11月21日 - 加拿大主要股指周五升至约两个月高位，因中国降息和欧洲央行将可能扩大购债范围，投资者感到欢愉。

中国人民银行时隔逾两年后重启不对称降息，决定自周六起将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。此举旨在更有效降低融资成本提振经济，新的降息周期料由此开启。

消息扶助提高黄金、铜和原油等商品价格，带动矿业股和能源股上升。

欧洲央行的言论进一步提振加拿大股市。欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周五表示，必须以一切必要手段，尽快扭转通胀率“过低”的现象。德拉吉说，“如果在当前趋势中，我们的政策效果不足以达到目标，或者通胀前景面临的更多风险成为现实，那么我们将加大干预力度并拓展干预渠道，必要时适度调整资产购买的规模、节奏和结构。”

加拿大主要股指连续第六日上升，且连涨第六周。