中国经济： 支持大众创业使新业态加速成长,培育经济新动力--总理

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京11月22日 - 中国国务院总理李克强周五表示，要着力支持大众创业，使新业态、新模式加速成长，培育经济新动力，打造经济新的“发动机”。
中国政府网新闻稿引述李克强称，当前传统贸易方式遇到困难，要发展跨境电子商务，有条件的地方可探索建立跨境电子商务试验区，既能增加就业提高收入，又能引领消费拉动出口。
李克强表示，经济发展很重要的是扩大就业，有就业就会有收入。今年中国经济下行压力较大，但就业逆势增长，正是得益于简政放权、商事制度改革等催生大量新的市场主体，特别是服务业快速发展。因此虽然中国经济增长有所放缓，新增就业仍能增长。
他并称，民营银行对接千家万户的小微企业，服务小微企业和草根创业者，是在推进社会公平，也能实现自身更大发展。政府今后也会加大力度消除民营银行的差别化政策，为民营银行营造更加公平的环境。（完） (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申