离岸人民币：工银美国将与洛杉矶市共同打造加州离岸人民币中心-新闻稿

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京11月22日 - 以资产计全球第一大银行--中国工商银行 表示，中国工商银行（美国）与洛杉矶市政府签署人民币合作备忘录，双方将进一步推动在跨境人民币业务领域的合作，共同打造加州离岸人民币中心。
工行新闻稿指出，据统计，今年前9个月美国与中国的跨境人民币收付量达1,600多亿元人民币，在境外国别分布上位居第七位，加州对外贸易量位居美国各州首位，洛杉矶离岸人民币市场对人民币跨境使用的需求不断增强。
近年来工行通过申设和并购已在美国拥有了纽约分行等三家机构，持有商业银行批发、零售业务和券商牌照。其中，工银美国是一家美国全牌照银行，共有13家网点，分布在纽约、洛杉矶、旧金山三大城市，覆盖美国东西海岸。
工行表示，备忘录签署后，工行将努力推广人民币在洛杉矶地区的跨境使用，并开展人民币存贷款、银行卡、财富管理、贸易融资、外汇交易、跨境结算、债券发行、期货及期权等相关业务。
自2009年下半年跨境人民币业务试点启动以来，截至2014年9月末，工行已累计办理跨境人民币业务近7.7万亿元。其中2014年前三季度业务量累计近2.8万亿元，同比增幅超过80%。（完） (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申