《焦点》中国央行降息两年磨一剑，缓解融资贵进入攻坚战

* 中国央行两年多来首降息，降低融资成本为当务之急

* 稳健货币政策取向不变，料降息周期开启

* 利好房地产及股债市，但不宜过分乐观

作者 张晓翀

路透北京11月22日 - 中国经济下行压力加大的形势下央行终于决定降息，重启已雪藏逾两年的这一传货币政策工具。虽然央行表示稳健货币政策取向不变，但市场认为降息仍具强烈信号作用，缓解融资成本高已进入攻坚战阶段，新的降息周期料由此开启。

分析人士认为，当前，降低社会融资成本迫在眉睫，此次降息说明货币当局意识到之前政策效果有限。而随着人民币国际化进程加快，降息也将使跨境套利动力继续下降，并为下一步继续降准打下基础。

“降息工具央行一贯慎用，这向市场传递非常明确的稳增长决心，具有强烈的信号作用。”招商证券宏观经济研究主管谢亚轩指出。

中国央行决定自周六起将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。降息的重点是发挥基准利率的引导作用，促使实际利率回归合理水平，着力缓解企业融资成本高这一突出问题，并将继续坚持稳健的货币政策取向。

中国国务院上周三出台旨在缓解企业融资成本高问题的十条措施，明确要求加快利率市场化改革，建立市场利率定价自律机制，引导金融机构合理调整“虚高”的贷款利率。并要求支持跨境融资，让更多企业与全球低成本资金“牵手”，创新外汇储备运用。

中国国家发改委主任徐绍史近日表示，明年影响经济健康平稳发展的周期性因素和结构性矛盾相互交织，短期风险和长期积累的深层次问题相互叠加，一些潜在风险不容忽视，经济下行压力可能进一步显现。

分析人士认为，全球主要经济体目前都采取较为宽松的货币政策，这也给中国实施宽松的货币政策带来空间。同时从国际上引进低成本资金将迫使国内的资金成本下降，但借助人民币贬值来“稳增长”不具备操作性，未来人民币汇率仍将保持稳定。

降息有利于刺激投资和消费意愿，降低储蓄率，降低实体经济融资成本，对提高企业盈利增速有利。特别是降息将降低房地产销售和投资继续大幅下行的风险，有利于房地产市场回暖，带动经济企稳。

分析人士指出，经济下行是系统性问题，此前刺激少数行业或领域不能带动经济整体向上，无法达到预期的效果，此次非对称降息作为明确的政策信号的引导意义可以扭转市场的预期。

降息对降低融资成本效果有待观察。地方债务扩张、国企改革、中小企业风险盈利特征能否改变才是中长期融资成本下降的关键变量。资质较差的企业，特别是小微企业融资贵问题不会实质性好转，小微企业的困境有赖于宏观经济的好转。

中国央行宣布降息后，欧美股市普遍上涨，欧洲股市FTSEUROFIRST 300指数 收涨2.1%，道琼工业指数 和标准普尔500指数 收盘创纪录，布兰特原油期货 上涨至每桶80.36美元的高位，金价周五升至每盎司1,200美元以上。

此前中国人民银行最近一次利率调整在2012年。当年7月6日不对称降息，其中一年期存款基准利率下调0.25个百分点，一年期贷款基准利率下调0.31个百分点。

市场人士预计，货币政策重心进一步向稳增长和稳就业倾斜，后续价格工具将配合数量工具使用，全面降准或者大规模流动性注入的概率都会大幅上升。

**利好房地产，银行压力加大**

此次降息核心在于降低存款利率，但存款基准利率虽下调25个基点，浮动区间却上调至1.2倍，银行可执行区间上限并未改变，从实际操作角度而言，对市场存款利率影响有限。

国信证券宏观研究团队报告指出，考虑到股份制银行存款利率早已上浮到顶，而大行存款利率也上浮至3.25，因此降息对于存款利率的影响应该非常小。

降息短期不一定导致银行综合负债成本下降，但或形成一般性存款加速分流理财，加之贷款利率下降较多，银行净息差收敛压力加大。虽然银行会通过各种方式维持息差，但会造成银行对未来负债成本上升的预期，显然将影响到未来的资产预期回报率。

分析认为，年内息差变化较小，但明年息差下降压力将逐步加大，利润增速进一步放缓，银行股短期面临调整压力。但降息可能将缓和部分地区不断蔓延的信用风险和不良上升的压力。

中国银监会今日数据显示，前三季度银行业利润增长保持平稳，信贷资产质量总体可控。数据显示三季度末不良贷款余额和不良贷款率继续“双升”，其中不良率为1.16%，创出四年新高。

业内人士普遍认为，利率下行背景下，房地产销售和信贷情况将逐渐改善，房地产去库存压力将逐步减轻，对利率敏感型的房地产板块将形成利好。

**利好股市债市，不宜过分乐观**

市场人士表示，降息利好股市、债市，但市场前期对此已有所预期，短期不排除短期利好出尽，因此不宜过于乐观。不过新的降息周期料由此开启，至明年二季度都是较佳的降息窗口，因此预期在中期内将对市场构成利好。

民生银行宏观团队认为，降息直接利好于债市，但考虑到市场预期充分，效果不会太明显。海通证券宏观组预测未来仍有1次以上降息，因此降息周期正式展开将打开债券类资产收益率的下行空间。

国泰君安首席固定收益徐寒飞认为，本次降息主要体现在对投资者的预期影响，市场会预期央行货币政策宽松态度，对整体债券市场利好，预计下周收益率曲线整体下行10bp。

东方证券策略团队指出，降息周期的开启将验证并加速居民资产配置转移的过程，因此市场将正式开启跨年度行情，地产、电力、基建、交运等高杠杆板块和券商板块将受益。

“对股市肯定是个正面消息，更多社会资金会涌入股市。”银河证券分析师任承德指出，虽然银行股可能会有所走弱，不过高负债类公司将受益，如航运、电力股。