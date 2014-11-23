《美股一周展望》股市大涨令人感恩，但也让人更谨慎

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透纽约11月21日 - 进入感恩节假期一周的美国股市投资者要感谢股市近期涨势，主要股指今年均料将创下两位数的涨幅，尽管快速升势令人有些讶异。
标准普尔500指数已从10月15日的日低累计涨13.3%，而且自那以来大盘普遍上涨。自该次低位以来，标准普尔500指数成分股中除23档股票外，均上涨。
这波涨势的强度令人有些担心。在本周路透投资展望峰会上，一些知名基金经理表示，他们预计2015年股市不会有大作为。
花旗周四在报告中写道，股市“走势异常欣快，...这让我们更谨慎了，”高盛周三公布其对2015年底的预测目标为2,100点，仅较目前水准略高出1.8%。
但近期企业强劲的获利和良好的经济数据令基金经理质疑，未来会有什么阻碍股市前进。
“我很难预测股市接下来会大跌，”J.P. Morgan Funds驻纽约的全球市场策略师David Lebovitz称，“一些人对当前水准感到坐立难安，但基本面依旧稳健。”
股市最近升势促使旧金山联储11月13日公布了令人关注的评论，指出一些股票估值看上去过高。其还指出，9月纽约证交所保证金借款与GDP比率处于高位，而在以往通常接下来会“出现股价大跌”。
但Northern Trust Asset Management首席投资策略师Jim McDonald并不这样认为。他称，保证金借款水平“差不多与过去20多年的趋势线相仿，”不过也难保股市不跌。
“股市面临的主要问题是，过去一个月标准普尔500指数就录得通常一年该有的涨幅，”他称，“股市大涨后，投资者更愿意获利了结。”
下周股市波动率可能上升，因许多市场人士将离场欢度感恩节假期。股市周四休市，周五提早收市。
但根据Stock Trader的Almanac，12月通常是一年中股市表现最好的月份，平均升幅为1.7%。
能源股自10月低点大幅反弹，可能易遭遇获利了结，尤其是在石油输出国组织(OPEC)11月27日会议之际，届时成员国将考虑是否削减石油产量以支撑油价。
Chesapeake Energy 、 Newfield Exploration 、 CONSOL Energy 和Marathon Petroleum 自市场10月触及低位以来，均已涨逾20%。(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申