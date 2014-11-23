《美股一周展望》股市大涨令人感恩，但也让人更谨慎

路透纽约11月21日 - 进入感恩节假期一周的美国股市投资者要感谢股市近期涨势，主要股指今年均料将创下两位数的涨幅，尽管快速升势令人有些讶异。

标准普尔500指数已从10月15日的日低累计涨13.3%，而且自那以来大盘普遍上涨。自该次低位以来，标准普尔500指数成分股中除23档股票外，均上涨。

这波涨势的强度令人有些担心。在本周路透投资展望峰会上，一些知名基金经理表示，他们预计2015年股市不会有大作为。

花旗周四在报告中写道，股市“走势异常欣快，...这让我们更谨慎了，”高盛周三公布其对2015年底的预测目标为2,100点，仅较目前水准略高出1.8%。

但近期企业强劲的获利和良好的经济数据令基金经理质疑，未来会有什么阻碍股市前进。

“我很难预测股市接下来会大跌，”J.P. Morgan Funds驻纽约的全球市场策略师David Lebovitz称，“一些人对当前水准感到坐立难安，但基本面依旧稳健。”

股市最近升势促使旧金山联储11月13日公布了令人关注的评论，指出一些股票估值看上去过高。其还指出，9月纽约证交所保证金借款与GDP比率处于高位，而在以往通常接下来会“出现股价大跌”。

但Northern Trust Asset Management首席投资策略师Jim McDonald并不这样认为。他称，保证金借款水平“差不多与过去20多年的趋势线相仿，”不过也难保股市不跌。

“股市面临的主要问题是，过去一个月标准普尔500指数就录得通常一年该有的涨幅，”他称，“股市大涨后，投资者更愿意获利了结。”

下周股市波动率可能上升，因许多市场人士将离场欢度感恩节假期。股市周四休市，周五提早收市。

但根据Stock Trader的Almanac，12月通常是一年中股市表现最好的月份，平均升幅为1.7%。

能源股自10月低点大幅反弹，可能易遭遇获利了结，尤其是在石油输出国组织(OPEC)11月27日会议之际，届时成员国将考虑是否削减石油产量以支撑油价。

Chesapeake Energy 、 Newfield Exploration 、 CONSOL Energy 和Marathon Petroleum 自市场10月触及低位以来，均已涨逾20%。(完)