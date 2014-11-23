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亚洲 | 2014年 11月 23日 星期日 10:24 BJT

日本情势：周六晚间中部发生规模6.8地震，未发布海啸警报

路透东京11月22日 - 警方和日本放送协会(NHK)表示，日本中部长野县周六晚间发生地震，初步测定规模为6.8。由于一些房屋倒塌，21人曾暂时受困；13人受伤。

日本气象厅表示，地震后没有发布海啸预警；地震的威力连距离180公里外的东京都能感受到。

NHK报导称，13人在地震中受伤，其中五人伤势严重。(完)
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