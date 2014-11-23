俄罗斯能源：若西方油气巨头撤离，俄将寻找新合作伙伴--能源部长

中国已公布经济指标--5月4日
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0
路透莫斯科11月22日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周六援引该国能源部长诺瓦克(Alexander Novak)话称，如果西方油气公司撤出与俄罗斯的合作项目，那么莫斯科将在没有参与制裁国家中寻找新的合作伙伴。
对俄罗斯的制裁目标针对石油技术、产品和服务的输送，以使俄罗斯更难获得新的油源。
“如果(西方)企业决定不再参与组织长期投资项目，那么我们将邀请没有制裁俄罗斯以及我们油气公司国家的投资者，”诺瓦克称。
俄罗斯是全球最大能源出口国，该国大约一半的联邦预算都要依赖油气出口。
艾克森美孚(Exxon Mobil) 已暂停与俄罗斯石油生产企业Rosneft 在北极地区的海上勘探，皇家荷兰/壳牌石油集团 也暂停了与Gazprom Neft 对俄罗斯Bazhenov难采石油的开发。
Rosneft已决定与中国石油集团加强合作，其中包括液化天然气(LNG)项目，及可能向中国提供LNG。(完)
(编译 于春红; 审校 张若琪)
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0
路透上海5月4日 - 中国保监会周三公布的数据显示，今年一季度，全行业保险业资产总量16.18万亿元人民币，较年初增长7.04%。保险公司资金运用收益1,856.28亿元，同比增加470.81亿元，增长33.98%；资金运用平均收益率1.33%，同比上升0.13个百分点。
路透上海5月4日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.9045元附近，较上日贬值约153点。