投行观点：高盛上调2015年底美元/日圆汇率预估至130日圆

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透伦敦11月21日 - 投资银行高盛周五表示，已将2015年底美元/日圆汇价预估上调10日圆，至130日圆；本周数据显示，日本经济陷入衰退而且将提前举行大选。
过去一个月日圆下跌逾10%，本周兑美元 跌至七年低点118.98，此前日本推迟了计划中的消费税上调，而且为推出更多政策来应对低通胀作好准备。
首相安倍晋三周五解散众议院，以在12月14日提前举行大选。
日本央行10月31日扩大本已庞大的货币刺激措施，令市场感到意外。
"近期我们学到的最重要一课是在10月31日，当时日本央行意外放宽措施，凸现了‘通胀外汇’的重要性，“高盛分析师在研究报告中称。
“归根到底，如果我们关注通胀，而不是会前日本央行官员的讲话，那么我们应该意识到进一步放宽措施的可能性很高而且还在不断增加。”
高盛预计2016年底，美元/日圆汇率将升至135日圆，2017年底时将达140日圆。
通缩前景也在威胁着欧元区经济，且致市场盛传欧元区将进一步放宽政策，这促使高盛预计欧元将下跌。
“我们的重要交易建议之一就是...通过1.20/1.15美元看跌价差，欧元/美元将下跌。”
高盛表示，预计2015年底欧元/美元将跌到1.15美元，2017年底时欧元/美元将跌至平价水平；目前约报1.2419美元。(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申