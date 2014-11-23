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市场报道 | 2014年 11月 23日 星期日 14:18 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货11月18日持仓报告(表)

路透11月21日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年11月18日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(177,107口)

61,704 74,006 13,485 90,231 72,070 165,420 159,561 11,687 17,546

较11月11日变动(未平仓合约：减少6,885口)

-2,680 11,668 -2,018 175 -16,518 -4,523 -6,868 -2,362 -17

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

34.8 41.8 7.6 50.9 40.7 93.4 90.1 6.6 9.9

各类交易商数量(总计为264家)

80 103 46 60 62 161 195 (完)

(编译 张若琪 审校 于春红)
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