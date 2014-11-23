加拿大经济：10月通胀年率跳升，央行维持利率不变的政策承压

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透渥太华11月21日 - 加拿大10月通胀年率跳升，因居所及食品价格上涨，这令加拿大央行在一段时间内维持利率在低位的立场承压。
加拿大统计局周五公布的数据显示，10月通胀年率上升2.4%，这是6月以来最高，超过了分析师预计涨至2.1%的预期；9月则为2.0%。
核心通胀年率加速至2.3%，也超过了预估。核心通胀年率受到央行密切关注，其剔除了波动性较大的项目。数据带动加元/美元涨至三周高位。
加拿大央行淡化了近期通胀上升之势，指称那可能只是暂时的。分析师称，如果上升趋势持续，那么加拿大央行很难忽略这些数据。
“由于通胀数据的意外压力，增加了加拿大央行紧缩货币政策的可能性，”加拿大皇家银行助理首席分析师Paul Ferley称。
消费者物价指数(CPI)的所有重要分项指标物价均上涨，居所成本上涨2.8%，受天然气价格大涨20.1%带动。食品价格升2.8%。
“物价普遍上涨，所以加拿大央行很难轻易忽略这些通胀数据，”BMO Capital Markets资深分析师Sal Guatieri称。
“显然这消除了加拿大央行降息的可能性，...甚至可能提前央行升息的时机。”
10月CPI较前月增长0.1%，核心CPI较前月增长0.3%。10月CPI同比增幅高于加拿大央行对第四季CPI上涨2.2%的预估。
但是单独这一数据短期内似乎不太可能转变加拿大央行的政策。道明证券资深加拿大宏观策略师Mazen Issa称，加拿大央行将关注就业市场的闲置情况，把这当作维持利率政策不变的理由。
“我认为加拿大央行不会真的太注意这数据，因为他们倾向于在较长一段时间内维持利率不变，”Issa称。(完)
(编译 于春红; 审校 张若琪)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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