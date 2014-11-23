版本:
中国
市场报道 | 2014年 11月 23日 星期日 14:17 BJT

CFTC报告：COMEX期金11月18日持仓报告(表)

路透11月21日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年11月18日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(459,657口)

187,955 106,533 44,726 193,668 264,665 426,349 415,924 33,308 43,733

较11月11日变动(未平仓合约：增加16,235口)

10,687 -14,692 -1,865 9,342 30,315 18,164 13,758 -1,929 2,477

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

40.9 23.2 9.7 42.1 57.6 92.8 90.5 7.2 9.5

各类交易商数量(总计为320家)

133 102 101 52 57 236 225 (完)

(编译 张若琪 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐