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市场报道 | 2014年 11月 23日 星期日 14:16 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货11月18日持仓报告(表)

路透11月21日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年11月18日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,335,969口)

460,608 238,080 179,260 575,495 661,017 1215363 1078357 120,606 257,612

较11月11日变动(未平仓合约：增加7,647口)

8,724 -3,412 -15,712 15,687 34,346 8,699 15,222 -1,052 -7,575

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

34.5 17.8 13.4 43.1 49.5 91.0 80.7 9.0 19.3

各类交易商数量(总计为765家)

161 169 195 253 348 540 624 (完)

(编译 张若琪 审校 于春红)
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