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市场报道 | 2014年 11月 23日 星期日 14:15 BJT

CFTC报告：COMEX期铜11月18日持仓报告(表)

路透11月21日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2014年11月18日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(176,417口)

52,968 77,573 22,100 89,399 53,946 164,467 153,619 11,950 22,798

较11月11日变动(未平仓合约：增加6,056口)

4,772 3,816 6,203 -5,951 -4,023 5,024 5,996 1,032 60

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

30.0 44.0 12.5 50.7 30.6 93.2 87.1 6.8 12.9

各类交易商数量(总计为254家)

71 101 61 52 52 159 196 (完) (编译 张若琪 审校 于春红)
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